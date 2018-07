Bari | società verso messa in liquidazione

Serie B Bari - striscioni contro la società dopo la penalizzazione : Bari - " Bari merita rispetto" , " società assente" , " Non sei degno di questa città. Vattene pagliaccio" : dopo la penalizzazione di due punti per il Bari , stabilita ieri dal Tribunale Federale ...

Bari - furia dei tifosi dopo la penalizzazione : striscioni contro la società : Nella giornata di ieri è arrivata la penalizzazione contro il Bari, due punti di penalizzazione per irregolarità amministrative che hanno segnato il sorpasso in classifica del Cittadella e lo svantaggio per la gara playoff. I tifosi sono furiosi e hanno deciso di alzare la voce contro la società, in città sono stati esposti diversi striscioni: “società assente”, e in particolare contro il presidente Giancaspro: “Non sei degno ...