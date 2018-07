Barachini presidente della commissione di vigilanza Rai | Guerini al Copasir

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini , candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Laureato in Lettere moderne all'Università di Pisa, Barachini ha cominciato giovanissimo la carriera giornalistica come cronista al quotidiano toscano il Tirreno.Dal 1999 lavora per il gruppo Mediaset. Caporedattore e conduttore, si occupa di politica, cronaca italiana ed estera per la testata