Bancomat dai tabaccai | il nuovo servizio ha inizio il 20 di luglio

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tra pochissimi giorni, precisamente il 20 di, verra' attivato ilpresso 15 mila punti vendita aderenti che portera' una ventata di novita' e innovazione per i cittadini. I sindacati hanno recentemente rivelato che ammontano a 383 i Comuni in cui gli sportelli sono assenti, motivo per cui diversi banchieri hanno deciso di studiare metodi alternativi per aiutare la propria clientela ad usufruire dei servizi bancmat. Intesa Sanpaolo ad esempio, ha deciso di inserire in alcune tabaccherie ilche permette di prelevare denaro tramite. Ciò è stato reso possibile tramite Banca5, l'istituto di credito con a capo Carlo Messina, in poche parole 'la banca dei'.nei: ecco l'accordo L'accordo tra Intesa San Paolo e Banca5, prevede di offrire ildi prelievoVIDEO all'interno di 15 mila punti ...