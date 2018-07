Bambino precipita dal 3° piano | grave

Bambino di 5 anni precipita dalla finestra a Mandello : è grave : Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che il bimbo si trovasse in cortile con la mamma e che poi si sia allontanato. A dare l'allarme un residente del complesso che ha sentito il tonfo e ha chiamato i soccorsi

Mandello - paura in via Aldo Moro Bambino precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Un bambino di 5 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina Mandello del Lario, in provincia di Lecco. E' accaduto poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenute automedica e mezzo di base e il piccolo è stato trasportato in elicottero a Bergamo in codice Rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

