Balotelli nuova fiamma | calciatore paparazzato in compagnia di una bella mora

Mario Balotelli ha una nuova fiamma misteriosa : l’indiscrezione : L’ex attaccante di Inter e Milan (attualmente – si dice – in trattativa con l’Olympique Marsiglia) Mario Balotelli non ha ancora ripreso la sua vita professionale, che dovrebbe essere fatta di allenamenti intensi per la preparazione della prossima stagione, ma pare sia vicino a fare gol con un’affascinante ragazza mora, sconosciuta ai più. Il bresciano, tornato in Nazionale a giugno dopo diversi anni di assenza in ...

Balotelli se la spassa a Montecarlo : Mario ‘in love’ con la sua nuova presunta fidanzata [GALLERY] : Balotelli ‘in love’ con una misteriosa mora, in piscina a Montecarlo Mario incantato dalle curve della sua presunta nuova fidanzata Una nuova e misteriosa ragazza mora spunta accanto a Mario Balotelli. La bellissima ragazza ed il calciatore del Nizza sono stati beccati dai paparazzi di ‘Chi‘ ad amoreggiare in una piscina di Montecarlo. Dopo la relazione con Raffaella Fico, da cui è nata la figlia Pia e la storia con ...

Svolta Balotelli - ecco la nuova destinazione di SuperMario : Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, non solo la questione Cristiano Ronaldo ma anche quella legata ad un altro attaccante, Mario Balotelli, deciso il futuro del calciatore della Nazionale. Nelle ultime ore si è profilata la possibilità di tornare in Italia ma alla fine la decisione è stata quella di rimanere in Ligue 1. Dopo l’esperienza con la maglia del Nizza è fatta con il Marsiglia, nelle ultime ore definiti gli ultimi ...

Calciomercato - Enock Balotelli in Serie D : ecco la nuova destinazione : Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche quello dei campionati minori, particolarmente attivo è quello in Serie D, nel dettaglio nelle ultime ore nuova destinazione per il fratello di Mario Balotelli, Enock. Secondo quanto riporta gazzamercato.it il calciatore è vicino al Pavia, formazione di Serie D, giovedì i primi contatti, la trattativa è in stato avanzato, nell’ultima stagione Enock è stato protagonista sempre nei Dilettanti con ...

Striscione di Forza Nuova contro Balotelli : "Sei più stupido che nero" - : Il messaggio, affisso in una strada di Brescia, critica la posizione del calciatore sul tema dell'immigrazione: "Dopo aver ostentato per anni la propria esuberanza e ricchezza oggi vuol essere ...

