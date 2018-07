Badija | in spiaggia con i cervi

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) È un’isoletta quasi attaccata alla più grande Korcula, in Dalmazia (Croazia), è piccola, poetica, coperta di boschi di pini e querce e con una lunga storia: nel Trecento viene menzionata perché qui, come racconta il suo nome,, da «badia», sorgeva un’abbazia di benedettini, tanto che veniva conosciuta con il nome di Scoleum Sancti Petri, lo «Scoglio di San Pietro». Alla fine del XIV viene fondato qui un monastero davanti al mare per una comunità di frati francescani. Un luogo di pace e meditazione, atmosfera che deve essere ancora presente sull’isola a giudicare dalle fotografie (nella gallery sopra) che mostrano un branco diche passeggia ine per le strade, e che amabilmente si avvicinano ai bagnanti. Foto: Getty L’isola, che nel 1950 era stata destinata a uso turistico, nel 2003 è tornata in possesso dei monaci francescani che ...