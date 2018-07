Avogadro | disponibile sul Microsoft Store il porting dell’editor avanzato di chimica

surface-phone

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il team italiano di UWP Source Community, che vi abbiamo presentato anche attraverso un’intervista, ha appena rilasciato sulildella versione win32 di. Si tratta di un software che funge da editorper lacomputazionale, la bioinformatica e in generale la scienza dei materiali. Inutile dire che ha un certa rilevanza in ambito scolastico e la sua disponibilità a partire da oggi anche su Windows 10 in modalità S, sponsorizzato daper il mondo della scuola, aumenta senz’altro il parco applicazioni di quest’ultimo. Descrizioneis an advanced molecule editor and visualizer designed for cross-platform use in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials science, and related areas. It offers flexible high quality rendering and a powerful plugin architecture. Credits: Marcus D ...