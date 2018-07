Avetrana | omicidio Sarah Scazzi | nuova intercettazione contro Ivano Russo

Blastingnews

Omicidio #SarahScazzi, guai in vista per #IvanoRusso: ecco l'intercettazione shock che pone diversi dubbi sul ragazzo di…

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il 26 agosto del 2010 è la data che molti di noi ricordano come il giorno della morte di(15 anni). La scomparsa e l'della giovanissima avvenne ad. Sono passati ormai 8 anni da quel terribile episodio di cronaca nera, tuttavia i protagonisti di questa vicenda continuano a far parlare di sé, volenti o nolenti. Per l'disono state sono state condannate in via definitiva all'ergastolo la cugina della ragazza, Sabrina, e la zia Cosima Misseri, due parenti molto strette, chefrequentava quasi tutti i giorni e delle quali si fidava ciecamente....