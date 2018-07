Auto in via Mercatovecchio? I cittadini si ribellano e scrivono al sindaco

Fisco - via web anche Autotutela per avvisi relativi a contratti locazione : Teleborsa, - Da oggi 18 luglio è possibile chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione . Dopo un periodo di sperimentazione, è infatti attivo su tutto ...

Autotrasporto - lo sconto fiscale tagliato sui viaggi 'costerà' 1400 euro a ogni impresa : Una brutta notizia per la categoria che va ad aggiungersi a un altro danno causato dalla "politica" a chi lavora: il ritardo con cui sempre il ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato , ...

Amtab a pezzi - sosta foto per i turisti : Autobus in posa sul lungomare e in viale Salandra : A Bari i turisti non hanno bisogno di pagare un biglietto costoso per visitare la città restando comodamente seduti, basta prendere un pullman Amtab, uno qualsiasi. La sosta foto è assicurata. Lo ...

Roma : paura in via Bergamo - muro si stacca e colpisce due Auto : Roma – Attimi di paura in via Bergamo, a Roma, dove un pezzo di muro si e’ staccato dalla facciata di un palazzo ed e’ caduto in strada, distruggendo il parabrezza di un’autovettura parcheggiata e colpendo di rimbalzo un’altra auto che stava passando in quel momento. A causare la caduta dei calcinacci sono stati degli operai, impegnati in lavori sulla facciata del palazzo di fronte, che hanno divelto per errore un ...

Inferno in Autostrada : distrutta un'intera famiglia in viaggio per le ferie : Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 lungo la corsia sud dell'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo nel territorio del comune di...

Verona - scontro tra Auto e moto : Silvia muore a 27 anni dopo 4 giorni di agonia : Silvia Persi, 27 anni, è morta dopo 4 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento per i traumi riportati nel corso di un incidente stradale verificatosi lo scorso sabato tra una moto, sulla quale viaggiava la vittima insieme al fidanzato, e un'auto. Ancora da chiarire le cause e la dinamica.Continua a leggere

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti (3) : (AdnKronos) - Come già nelle scorse edizioni, sarà in gara il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani: “Da 71 anni la Coppa d’Oro delle Dolomiti incarna la sfida epica tra la potenza della tecnologia e la maestosità della natura: le auto protagoniste della storia motoristica duellano con le montagn

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (AdnKronos) - Dopo l’appuntamento per le "verifiche tecniche e sportive", fissato giovedì 19 luglio, nella mattinata di venerdì 20 luglio, in Corso d’Italia a Cortina, si raduneranno gli equipaggi pronti a sfidarsi per due giorni lungo le suggestive strade delle Dolomiti Bellunesi. Nei due giorni di

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina, 13 lug. (AdnKronos) - Pochi giorni di attesa e Cortina d'Ampezzo insieme agli affascinanti tornanti delle Dolomiti, Patrimonio Unesco, saranno teatro, dal 19 al 22 luglio, della Coppa d'Oro delle Dolomiti. Oggi la Coppa d'Oro, che compie 71 anni, è una gara di regolarità classica che unisce

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario Autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario Autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

