Audi TT - Tolti i veli alla versione aggiornata

(Di mercoledì 18 luglio 2018) L'TT, nelle versioni Coupè e Roadster, si aggiorna e festeggia i 20 anni di carriera sul mercato. Il restyling dedicato alle versioni TT e TTS è anche l'occasione per introdurre le nuove sigle identificative dei propulsori e per lanciare le serie speciali TT 20 Years e TTS Competition. I preordini saranno avviati nel mese di settembre, mentre le consegne in Europa sono previste nell'ultimo trimestre dell'anno con prezzi che, sul mercato tedesco, partiranno da 35.000 euro per la TT Coupè e da 54.500 euro per la TTS Coupè. Piccoli ritocchi di design. Gli interventi all'iconico design della vettura sono stati limitati. Nel frontale troviamo la nuova griglia single frame tridimensionale e prese d'aria maggiorate, mentre al posteriore spiccano le linee tese del paraurti e dei gruppi ottici, disponibili anche nellaOled tridimensionale. A richiesta sono offerti i ...