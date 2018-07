Audi | buona la prima Dal Wec alla FE | la casa di Ingolstadt non sbaglia un colpo

Italia-Arabia SAudita : buona la prima del Mancio Video : buona la prima per la nuova nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini [Video] che si è imposta per 2-1 sull'Arabia Saudita, ritrovando un successo che mancava ormai da cinque partite. Una vittoria che fa morale e permette di far partire bene la rifondazione della maglia azzurra, cercando di scrollarsi di dosso la delusione per non essere andati al Mondiale in Russia. Oltre al risultato, ciò che si aspettava di capire maggiormente era la ...

