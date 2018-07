Attilio Manca - archiviato il caso dell’urologo di Provenzano - la madre : “Non hanno avuto il coraggio di indagare” : Nel 2004 Attilio Manca venne trovato morto nel suo appartamento di Viterbo, secondo la ricostruzione ufficiale, per overdose. Il sospetto della famiglia è che il giovane medico sia stato ucciso da chi voleva coprire la latitanza del boss Bernardo Provenzano . Mesi prima Attilio era stato costretto a operare in una clinica francese un misterioso paziente sconosciuto.Continua a leggere

