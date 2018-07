Atp Bastad – Matteo Berrettini ko al secondo turno

sportfair

: .@BolelliSimone si aggiudica il match contro la testa di serie n.1 Schwartzman e accede ai quarti dell'#ATP di Bast… - SuperTennisTv : .@BolelliSimone si aggiudica il match contro la testa di serie n.1 Schwartzman e accede ai quarti dell'#ATP di Bast… - flamminiog : RT @TennisWorldit: Atp Bastad - Impresa Bolelli: batte Schwartzman e vola ai quarti di finale - flamminiog : RT @livetennisit: ATP Bastad: Simone Bolelli elimina Diego Schwartzman, n.12 del mondo ed è ai quarti di… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)fuori aldel torneo Atp diDopo le forti emozioni vissute nelle due settimane di tennis a Wimbledon, tra i tennisti professionisti c’è chi preferisce prendersi un po’ di relax per ricaricare le energie, chi, invece, o per essere stato eliminato troppo presto o addirittura per non essersi proprio qualificato allo Slam inglese, scende in campo in altri tornei sparsi nel mondo. Al torneo di, diversi gli italiani in gara. Bolelli ha staccato il pass per il, mentreè stato eliminato oggi. Il 22enne romano è stato sconfitto aldel torneo dallo svizzero Henri Laaksonen, ripescato come lucky loser, per 6-2, 6-2 in 58 minuti di gioco.L'articolo Atpko alSPORTFAIR.