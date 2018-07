Atalanta | abbonati verso quota 10 mila

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A 18 giorni dall’inizio della campagna abbonamenti, i tifosi dell’che hanno rinnovato la tessera veleggiano10. Alle ore 12 di oggi, mercoledi’ 18 luglio, sono state esercitate 9.549 prelazioni ordinarie e speciali (con cambio posto). Il diritto di prelazione e’ esercitabile fino a sabato 21 luglio, quando in occasione del match di Bergamo con l’Hertha Berlino (ore 20.30) valido per il XXIV Trofeo “Achille e Cesare Bortolotti” il punto vendita allestito all’interno dello stadio (accesso da Piazzale Goisis) restera’ aperto dalle 10 alle 14 per le sole prelazioni ordinarie, cioe’ con conferma di settore e posto della scorsa stagione. La vendita libera, invece, comincera’ il 25 luglio per chiudersi l’8 agosto. Nel 2017-2018 glitotali erano 14.162. L'articolo...