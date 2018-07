Assunzioni scuola | oltre 57 mila docenti in arrivo

Scuola - c'è il decreto : 57mila Assunzioni per il prossimo anno scolastico : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l' anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il...

Scuola - Assunzioni 2018/19 : svolta immissioni in ruolo - precedenza a chi supera i 36 mesi : La possibile svolta per le assunzioni di ruolo dei docenti precari della Scuola arriva dal Disegno di legge S 355 presentato da Mario Pittoni della Lega, neo-Presidente della VII Commissione Istruzione Pubblica del Senato. All'interno della proposta di legge è prevista l'immissione in ruolo e la precedenza ai docenti precari che abbiano superato i 36 mesi di servizio nella Scuola con contratti a tempo determinato. In assenza di cattedre da ...