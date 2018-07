repubblica

: Assistente assunta al Mise, Di Maio si difende: 'Non c'è persona più onesta di lei' [news aggiornata alle 11:59] - repubblica : Assistente assunta al Mise, Di Maio si difende: 'Non c'è persona più onesta di lei' [news aggiornata alle 11:59] - freexpression_ : +++ honesta' e oculatezza +++ Assistente assunta al Mise, Di Maio si difende: 'Non c'è persona più onesta' --- 73.0… - matteorossini : Assistente assunta al Mise: 'Illazioni e sessismo'. Di Maio si difende: 'Non c'è persona più onesta'. -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Un laurea in Economia, ma "non ha alcuna esperienza in ruoli apicali", attacca il quotidiano. Ed ecco la reazione del ministro che interviene su Facebook per gridare la sua indignazione nei confronti ...