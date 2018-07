Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018 Boom clamoroso di The Good Doctor 27 8% Cremonini

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%) : The Good Doctor Su Rai1 il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 il concerto Cesare Cremonini – Una notte a San Siro ha interessato 803.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 il film Transformers ha intrattenuto 1.145.000 ...