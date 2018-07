Arriva in Italia InspiringFifty | premio alle donne leader nella tecnologia

Sudorazione eccessiva : quasi 2 milioni di italiani affetti da iperidrosi - la soluzione Arriva dal laser : Cattivi odori, palmi madidi, vestiti umidi e macchiati già di primo mattino. È l’imbarazzante problema di chi soffre di un’eccessiva Sudorazione, spesso vittima inconsapevole di una malattia misconosciuta e tendenzialmente non curata, chiamata iperidrosi. Una patologia che in Italia colpisce quasi 2 milioni di persone, pari a circa il 3% della popolazione (stessa percentuale che ritroviamo a livello mondiale), e che spesso rischia di compromette ...

Alcatel 1 Arriva in Italia a meno di 80 euro con display 18 : 9 e Android Go : Con Alcatel 1, lo smartphone di fascia bassa appena ufficializzato dall'azienda, in Francia sono sicuri di cambiare le regole degli entry-level L'articolo Alcatel 1 arriva in Italia a meno di 80 euro con display 18:9 e Android Go proviene da TuttoAndroid.

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia facile sull’Islanda - Arriva il secondo posto nel girone : L’Italia completa la fase a gironi degli Europei Under 20 maschili in seconda posizione dietro alla Serbia. La nazionale giovanile guidata da Eugenio Dalmasson ha disposto facilmente dell’Islanda con il punteggio di 81-56 in una partita mai stata in discussione. Migliori azzurri della giornata sono stati Andrea Mezzanotte con 14 punti e Michele Antelli con 12, anche se va segnalata la bella prestazione di Lorenzo Bucarelli, che ha ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia facile sull’Islanda - Arriva il secondo posto nel girone : L’Italia completa la fase a gironi degli Europei Under 20 maschili in seconda posizione dietro alla Serbia. La nazionale giovanile guidata da Eugenio Dalmasson ha disposto facilmente dell’Islanda con il punteggio di 81-56 in una partita mai stata in discussione. Migliori azzurri della giornata sono stati Andrea Mezzanotte con 14 punti e Michele Antelli con 12 punti, anche se va segnalata la bella prestazione di Lorenzo Bucarelli, che ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può Arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può Arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Caldo estivo : Arriva l'afa in diverse città d'Italia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

Quelli che ai barconi per l'Italia nemmeno ci Arrivano. Racconti dalle carceri di Tripoli : ... quando non hai uno straccio di assicurazione sanitaria, perché non te la puoi permettere, che ti dà accesso alle cure di base, quando non riesci a sostenere la tua famiglia, quando il mondo è ormai ...

Caldo estivo : Arriva l'afa in diverse città d'Italia - tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

Arriva l'estate italiana : L'avevamo anticipato qualche settimana fa: quella 2018 sarà un'estate 'italiana' sui palchi della regione, visto che è in programma una significativa rappresentanza nazionale, formata da nomi ormai ...

Juve : Cristiano Ronaldo Arriva in Italia lunedì prossimo : Come nelle favole più belle alle volte i sogni possono diventare. Questa è una vicenda tutta tricolore che vede come protagonista il calciatore portoghese più conosciuto e quotato al mondo, Cristiano Ronaldo dalla prossima stagione calcistica, sarà il fiore all'occhiello dell'Italiana Juventus. Cristiano Ronaldo Foto Getty Images© scelta da SuperNews A poche ore dall'...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non Arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

Salvini : "Barcone con 450 a bordo<br> non può e non deve Arrivare in Italia" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 luglio 2018, ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui ha dato notizia di un barcone con 450 migranti a bordo (che lui chiama direttamente "clandestini") che era in acque maltesi questa mattina. Il vicepremier spiega anche che Malta si è fatta carico dell'intervento, ma poi non si è mossa per ora e così l'imbarcazione ha virato verso l'Italia. Nel post, ...

Migranti - Salvini : "Barcone con 450 a bordo - non deve Arrivare in Italia" : Il caso della nave Diciotti: il ministro dell'Interno nega lo scontro con Mattarella, Di Maio con il Colle Il Colle chiama Conte, Salvini s'infuria - di E. M. COLOMBO