Armi | spaccio e reati contro il patrimonio | 15 arresti | anche madre e figlio

Spaccio di droga e Armi a Scicli - scatta il carcere per un 42enne : I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione Cristiano Cannella, 42 anni, Sciclitano, per espiare la pena di 3 anni e 4 mesi per detenzione ...