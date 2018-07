Armi - Salvini e lo 'scambio' con i cacciatori : L'11 febbraio 2018 alla Fiera Hit Show di Vicenza Matteo Salvini incontrava i rappresentanti delle associazioni venatorie per sottoscrivere i...

Altolà di Salvini a Open Arms : "RispArmino tempo e denaro - i porti italiani li vedranno in cartolina" : Continua il botta e risposta tra Matteo Salvini e Open Arms. Dopo il guanto di sfida lanciato lo scorso 15 luglio dall'Ong spagnola, per la quale l'Italia "non può mettere le porte al mare", ora il ministro dell'Interno torna a ribadire il suo dissenso verso l'attività delle due navi iberiche tutt'ora impegnate a pattugliare le acque a largo delle coste libiche: "Risparmino tempo e denaro - chiosa infatti Salvini su Twitter - i ...

Ong tornano nel Mediterraneo Salvini : "RispArmino tempo e denaro" : Nonostante la linea dura dell'Italia, le Ong sfidano il governo e tornano a scandagliare il Mediterraneo alla ricerca dei barconi carichi di migranti che cercano di lasciare la Libia per arrivare in Europa.A denunciarlo questa mattina è Matteo Salvini che pubblica sulle sue pagine social la mappa delle navi delle organizzazioni non governative. Se sei - dalla Aquarius alla Iuventa, dalla Lifeline alla Sea-Watch3, dalla Sea Eve alla Seefuchs - ...

Patto tra Salvini e la lobby delle Armi - protestano le opposizioni 'Far West che favorisce i delitti' : Alla vigilia dell'audizione a Montecitorio dei rappresentanti dei fabbricanti di armi nell'ambito del recepimento della direttiva europea sulla detenzione e l'acquisizione, scoppia il caso del ...

Matteo Salvini e la lobby delle Armi - per La Repubblica c'è un patto d'onore : L'11 febbraio scorso, in piena campagna elettorale, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato un documento, articolato in otto punti, col quale si è impegnato pubblicamente a "coinvolgere e consultare il Comitato Direttiva 477 e le altre associazioni di comparto ogni qual volta siano in discussione provvedimenti che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o venatoria, o su ...

Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia - Salvini : “RispArmi tempo”. Praga attacca il governo : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti non può mettere le porte al mare- scrive su Facebook l’organ...

Salvini affila le Armi per il vertice in Austria : “Siamo sovranisti ma ognuno a casa sua” : Clima molto teso nel governo alla vigilia dell’incontro dei ministri dell’Interno della Ue a Innsbruck. La divisione questa volta non è di poco conto. A Palazzo Chigi però minimizzano, escludono screzi tra ministri, in particolare tra Matteo Salvini e Danilo Toninelli. Solo una divisione di ruoli tra chi ha un ruolo politico e chi istituzionale, tr...

Matteo Salvini : “Prima gli italiani - nessuna minaccia può fArmi cambiare idea” : Matteo Salvini torna a parlare delle navi delle missioni internazionali che non devono sbarcare tutte in Italia. "Qualcuna sì, tutte no. Non sarà più così semplice". E ribadisce la linea più volte espressa in campagna elettorale: "Sul mio obiettivo, prima gli italiani, nessuna minaccia potrà farmi cambiare idea”.Continua a leggere

Matteo Salvini toglie 10 euro ad ogni migrante : mezzo miliardo di rispArmio : I soldi per gli italiani ci sono. Matteo Salvini li ha rintracciati in modo arguto. “Stiamo lavorando perché il costo

Taser - Possibile : “Pura faciloneria di Salvini - con più Armi in giro c’è meno sicurezza” : Il Taser, nelle mani sbagliate e con un utilizzo improprio, può diventare un'arma letale. A lanciare l'allarme è Andrea Maestri, co-segretario di Possibile: "Noi temiamo che questa sperimentazione aprirà lentamente ad una liberalizzazione dell'uso di queste armi".Continua a leggere

Salvini promette : No patrimoniali e tasse rispArmio. In Europa sì ma non ultimi : Teleborsa, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini torna in campo su questioni economiche , parlando di fisco, lavoro, investimenti , strategie del nuovo governo. Il palcoscenico è il ...

Tagli ai vitalizi - Fico : RispArmi per 40 milioni; Lifeline a Malta - Salvini : Nostro successo : 'E' una vendetta politica', protesta l'associazione degli ex parlamentari che annuncia ricorsi. Lifeline A Malta, Salvini: Nostro successo Dopo 8 giorni al largo, con 233 migranti a bordo, la nave ...

Sempre più italiani hanno Armi in casa. E Salvini : "Ora riformare la legittima difesa" : Gli italiani si sentono Sempre meno sicuri. Lo rivela l'ultimo rapporto Censis sulla sicurezza. Nonostante i reati nel Belpaese siano diminuiti del 10,2% in un anno, i cittadini hanno paura e ricorrono alle armi per potersi difendere: in 4,5 milioni di case ci sono pistole o fucili, mentre, in un anno, le licenze per porto d"armi sono aumentate del 13,8%. Ma questi dati potrebbero continuare a crescere visto che il 39% degli italiani, quasi uno ...

Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si rispArmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...