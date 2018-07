Armi | droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo

Brindisi - Armi e droga : 15 arresti : 7.19 Oltre 200 carabinieri di Brindisi, con unità cinofile e couadiuvati da un elicottero,hanno arrestato 15 persone con l'accusa, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droghe, nonché di reati in materia di armi e contro il patrimonio. Importante il ruolo svolto da 47enne, madre di un 22enne entrambi arrestati, che provvedeva ad incassare i proventi dello spaccio, a recuperare i crediti, ed avvisare il figlio della presenza dei militari. ...

Riccione - tre arresti per droga e Armi : 6.48 Blitz nella notte in riviera romagnola dove i Carabinieri di Riccione, di Cattolica e della Forestale di Rimini,hanno arrestato 3 componenti di un nucleo familiare:avevano allestito un allevamento abusivo di animali all'interno di un fondo agricolo,in pessime condizioni igienico-sanitarie. Ma durante il blitz i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di droghe e armi, tra cui due pistole ed un fucile con matricola abrasa. ...

Armi - esplosivi e droga dalla Colombia : così il clan faceva "tremare" il paese : ... Rosarno; "Freedom Store di Borgese Caterina", attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, Rosarno; "E20 di Spettacolo di Ursetta Domenico", attività di spettacoli pirotecnici, Vibo Valentia ...

Nascondeva Armi e chili di droga in cantina - arrestato 48enne pregiudicato : A ritrovare 2 pistole con la matricola abrasa e 6 chili di hashis i canti anti-droga dei carabinieri

Milano : nascondono droga e Armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri

Sara Tommasi/ “Mi hanno obbligata a drogArmi e a girare film porno” : Torna Sara Tommasi per raccontare il periodo più difficile della sua vita. Dopo le droghe e il bipolarismo, oggi è innamorata e vorrebbe partecipare al "Grande Fratello Vip"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Tentate rapine agli anziani - Armi e droga. La Polizia di Stato sgomina un pericoloso gruppo criminale di 14 persone : Sono state eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato di P.S. di Olbia, 12 misure cautelari , 6 di custodia cautelare in carcere ...

Ragusa - operazione Alto Impatto : 3 arresti per droga e Armi : La Polizia di Stato di Ragusa e Vittoria arresta tre uomini per detenzione di cocaina, marijuana, armi e munizioni nell'operazione Alto Impatto.

Nuoro. Rapine a anziani - droga - traffico d’Armi. Arresti : Nuoro. Rapine a anziani, droga, traffico d’armi. Arresti – La Polizia di Stato di Nuoro ha sgominato un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani dimoranti nel nuorese, dedito alla commissione di Rapine ad anziani, spaccio di sostanze stupefacenti e traffico di armi. Le misure sono state eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato ...

Latina. Armi e droga - arrestati 2 romeni e un’italiana : Latina. Armi e droga, arrestati 2 romeni e un’italiana – Avevano Armi modificate e droga in casa a Latina. Gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno arrestato tre persone, di cui due uomini di origine romena e una ragazza italiana, per possesso di hashish e marijuana. Nella circostanza, i poliziotti hanno anche rinvenuto, grazie all’ausilio delle unità cinofile, svariate Armi modificate per l’applicazione di ...

'Ndrangheta - Armi e droga : 28 arresti : 17.21 La polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, ha arrestato 28 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi collegato e funzionale alle attività della 'Ndrangheta. Oltre agli arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) sono in esecuzione 8 obblighi di presentazione alla Pg. Le indagini hanno fatto luce su un'organizzazione criminale, ...

‘Ndrangheta. Traffico d’Armi e droga - 36 arresti in Calabria : ‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga, 36 arresti in Calabria – Nuovo consistente colpo delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta. È di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 8 di presentazione alla P.G.) il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Gli ...