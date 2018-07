Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Sweetener”

#MTVMusicCup : Ariana Grande è la vincitrice! : Al secondo posto i BTS The post #MTVMusicCup: Ariana Grande è la vincitrice! appeared first on News Mtv Italia.

MTV Video Music Awards/ Le nomination : Ariana Grande e Beyoncè tra i favoriti : Il 20 agosto assisteremo alle premiazioni degli MTV Video Music Awards 2018. Le nomination sono state rilasciate attraverso IGTV, la piattaforma televisiva di Instagram

#MTVMusicCup : la finale è tra Ariana Grande e BTS : Corri su Instagram per esprimere la tua preferenza!

Ariana Grande : Pete Davidson le ha regalato qualcosa di molto più importante dell'anello di fidanzamento : E ha spiegato il perché difendendosi dalle critiche

Ariana Grande : i riferimenti all'Italia nel video di "God Is A Woman" che (forse) ti sei perso : <3

L’ex di Ariana Grande Mac Miller canta la fine della loro storia nel nuovo singolo Self Care? (Video e testo) : Finora era rimasto in disparte, mentre i nuovi piccioncini facevano bella mostra del loro neonato amore sui social, ma l'ex di Ariana Grande Mac Miller non ha mantenuto il basso profilo per molto tempo. Nello stesso giorno in cui la popstar rilasciava il suo nuovo singolo God Is A Woman, accompagnato da un iconico videoclip, il 26enne di Pittsburgh ha pubblicato una nuova canzone e un nuovo video musicale, Self Care, il cui testo sembra il ...

Ariana Grande - per la cantante 'Dio è donna' : ... tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di streams che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo. Dopo il primo singolo No Tears ...

Nel video di God Is A Woman Ariana Grande con Madonna contro il patriarcato - tutte le citazioni dalla Bibbia a Pulp Fiction : Il video di God Is A Woman di Ariana Grande è certamente uno dei più opulenti, spettacolari e ricchi di riferimenti che la popstar abbia prodotto finora nella sua carriera. La clip che accompagna il nuovo singolo estratto dall'album di prossima uscita Sweetener è un coacervo di citazioni, simboli, provocazioni, che la cantante lancia a supporto della tesi del titolo, ovvero che Dio sia una donna e che dall'essere femmina dipenda ogni cosa, ...

Ariana Grande come non l'avevi mai vista prima nel video di "God Is A Woman" : Fuori ora!

Gli Years & Years hanno cantato "No Tears Left To Cry" di Ariana Grande : Ecco il video della cover

Ariana Grande - IL NUOVO SINGOLO/ Video - "God is a Woman" secondo estratto dall'album "Sweetener" : ARIANA GRANDE torna alla musica dopo lo shock dell'attentato all'Arena di Manchester dello scorso anno: esce oggi il NUOVO SINGOLO "God is a woman", nel pomeriggio il Video ufficiale

Ed Sheeran ha ascoltato "God Is A Woman" di Ariana Grande e la pensa esattamente come te : Ed ha parlato

Ariana Grande ha cantato "Baby" di Justin Bieber e il risultato è incredibile : Che voce <3

Video - testo e traduzione di God Is A Woman di Ariana Grande - sensuale inno femminista da Sweetener : God Is a Woman di Ariana Grande è il secondo singolo ufficiale del suo nuovo album Sweetener. Il titolo stesso anticipa il tema del brano, che mescola sacro e profano in un sensuale inno femminista che esalta il piacere che una donna è capace di regalare. "Crederai che Dio è una donna" canta Ariana Grande, aggiungendo che "la vagina è un privilegio". Il brano ha un sound pop/r&b che ricorda lo stile del precedente album Dangerous ...