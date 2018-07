Argentin | staffetta sciopero fame non si arresta | siamo oltre 200

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – Continua ladellodellainiziato da Ileanapresidente dell’Associazione A.I.D.A. contro l’inaccessibilita’ nelle strade causata dalle buche romane.ha interrotto lolunedi’ mattina, per un grave malore, ma niente si e’ fermato: lunedi’ ha proseguito Erica Battaglia, martedi’ Enzo Foschi, oggi Pietro Gaballo, Direttore Dall’Ass. A.L.M. e domani sara’ il giorno di Andrea Silvestrini, Presidente dell’Ass. A.n.i.e.p. che ha piu’ di 3000 iscritti in tutta italia. “Non molliamo- dichiara in una nota la presidente di A.I.D.A. Ileana- sono piu’ di 200 le persone che hanno dato la loro disponibilita’ a fare un giorno diper far si’ che Roma torni accessibile con l’eliminazione dell’ultima specie di barriera- le ...