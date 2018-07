' Apriamo i porti' | la protesta arriva anche a Bruxelles

Migranti : campagna 'Apriamo i porti' arriva a Bruxelles : "No" anche, in sede del Consiglio europeo, "al proseguimento della politica di accoglienza e, di fatto, detenzione delle persone Migranti e richiedenti asilo in paesi terzi come la Libia e la Tunisia"...

Toninelli : "Apriamo i porti solo quando tocca a noi" : Il ministro dei Trasporti e le Infrastrutture Danilo Toninelli questa mattina, mercoledì 18 luglio 2018, è stato ospite di Studio24 su Rainews24 e ha parlato principalmente del tema delle migrazioni nel Mediterraneo. Toninelli ha detto:"Dobbiamo smetterla di dire che è un'emergenza, è un problema strutturale e questo governo penso che stia facendo un lavoro per gestirlo in modo serio. Ora finalmente è diventato un problema europeo, ...

Migranti - Di Maio : se Apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Continua a leggere L'articolo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo proviene da NewsGo.

Migranti - Di Maio : se Apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Il messaggio di Roma è chiaro: sulla questione Migranti serve la collaborazione dei Paesi Ue. Ma nel caso in cui gli altri Stati non saranno solidali, l'Italia, sì, aprirà i porti che sono stati ...

Migranti - Apriamo i porti! Una mail contro l’indifferenza della sinistra : In queste ore ho ricevuto questo appello. Credo che sia necessario dare voce a questa iniziativa. Da cittadino, da maestro, da giornalista lo condivido. Possiamo discutere sulle Ong in mare, sul traffico di esseri umani, sulle quote ma il soccorso è una questione che viene prima di tutto. Di fronte a un incidente stradale se uno non si ferma viene denunciato per omissione di soccorso non vedo perché dovremmo tardare il soccorso a chi sta in ...

Aquarius - presidi in tutta Italia con lo slogan “Apriamo i porti”. Medici senza frontiere : “Grazie per la solidarietà” : Milano, Firenze, Napoli, Torino, migliaia di persone tutte riunite per il presidio “Apriamo i porti. Garantiamo il soccorso in mare”. E ancora manifestazioni e sit-in da Pavia a Brindisi, da La Spezia a Vicenza, da Como a Benevento, a rappresentanza di quella parte d’Italia che non condivide la decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire alla nave Aquarius di attraccare nei porti ...

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano per i migranti dell'Aquarius : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...