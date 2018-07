Appello per il Movimento 12 stelle

Fondi della Lega - processo d’Appello a Genova : per Bossi chiesti un anno e 10 mesi : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...

Cassazione : se la vittima si ubriaca - stupro senza aggravante/ E rinvia sentenza Appello per rivedere pena : Cassazione: se la vittima si ubriaca, stupro senza aggravante. E rinvia la sentenza della Corte d'Appello per rivedere la pena al ribasso. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:39:00 GMT)

Busto Arsizio - ha abusato per anni delle nipotine : confermati in Appello 9 anni al nonno 'orco' : Le violenze erano cominciate quando le bambine avevano 4-5 anni fino ai 10-12. L'uomo dovrà risarcire le nipoti e i genitori delle bambine con 150 mila euro

MotoGp - al Sachsenring è la solita bolgia per Valentino Rossi : il cAppello animato del tifoso nel segno del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista sul circuito del Sachsenring, il pilota di Tavullia ‘sulla testa’ dello strano e simpatico tifoso Il Sachsenring si riempie di suoni e colori. Oggi sono previste le qualifiche del Gp di Germania e sul circuito tedesco è già festa. Tra i tanti tifosi pro Valentino Rossi spunta anche un simpatico e geniale supporter. Il ‘valentiniano’ porta in testa un cappello animato che riproduce in ...

Ritorno voucher - l'Appello di Coldiretti : Fare presto per la vendemmia : Teleborsa, - Ora occorre Fare presto p erché circa la metà dei voucher in agricoltura viene impiegata per la vendemmia che quest'anno parte con gli inizi di agosto mentre sono già in piena attività le ...

Ritorno voucher - l'Appello di Coldiretti : "Fare presto per la vendemmia" : Ora occorre fare presto p erché circa la metà dei voucher in agricoltura viene impiegata per la vendemmia che quest'anno parte con gli inizi di agosto mentre sono già in piena attività le raccolte di ...

Cagliari - assolto in Appello il sindaco Zedda - imputato per abuso d’ufficio. “Il fatto non sussiste” : È stata confermata l’assoluzione di primo grado al processo di appello a carico del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, perché il fatto non sussiste. Il processo di primo grado era iniziato nel 2014, nel quale Zedda era imputato come presidente della fondazione Teatro Lirico della città per la nomina – annullata dal Tar – della sovrintendente, Marcella Crivellenti, avvenuta nel 2012. “Manca totalmente la prova del dolo ...

Russia 2018 / Matrioska – Appello alla Fifa : eliminare la finalina per il terzo e quarto posto : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Finale terzo e quarto posto che tristezza. Anche a Russia 2018 va in scena l’apoteosi dell’imbarazzo calcistico. Se la giocano Belgio ed Inghilterra. E sarà come sempre una partita inutile, ...

Mecca - Appello 100 religiosi per la pace : 20.52 Urgente appello per la pace in Afghanistan. A lanciarlo più di 100 esponenti religiosi musulmani da tutto il mondo riuniti per due giorni nella città "santa" saudita della Mecca. Ci vuole "comprensione e negoziati pacifici", dicono. La recente tregua tra forze di sicurezza e talebani alla fine del Ramadan ...

Mecca - Appello 100 religiosi per la pace : 20.52 Mecca,appello 100 religiosi per la pace Urgente appello per la pace in Afghanistan. A lanciarlo più di 100 esponenti religiosi musulmani da tutto il mondo riuniti per due giorni nella città "santa" saudita della Mecca. Ci vuole "comprensione e negoziati pacifici", dicono. La recente tregua tra forze di sicurezza e talebani alla fine del Ramadan ...

Mecca - Appello 100 religiosi per la pace : 20.52 Urgente appello per la pace in Afghanistan. A lanciarlo più di 100 esponenti religiosi musulmani da tutto il mondo riuniti per due giorni nella città "santa" saudita della Mecca. Ci vuole "comprensione e negoziati pacifici", dicono. La recente tregua tra forze di sicurezza e talebani alla fine del Ramadan aveva suscitato speranza per una fine della lunga guerra. Ma gli studenti coranici hanno rifiutato la richiesta del governo di ...

Digiuno di preti e suore per ''gli ultimi'' : l'Appello per tutti i cattolici - FOTO - : ' Proponiamo un piccolo segno visibile , pubblico: un Digiuno a staffetta con un presidio davanti al Parlamento italiano per dire che non possiamo accettare questa politica delle porte chiuse ...

“Dateci una mano con le spese”. L’Appello su Facebook per aiutare una donna malata di tumore : "Non abbiamo abbastanza risorse a disposizione per sostenere le spese delle cure mediche, aiutateci": l'appello del fidanzato di Alenka Sinigoj, 50enne originaria di Nova Gorica, che da un anno lotta contro un male.Continua a leggere

Roma - omicidio Varani : l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo : Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo Continua a leggere L'articolo Roma, omicidio Varani: l’Appello conferma 30 anni per Manuel Foffo proviene da NewsGo.