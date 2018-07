Antonio Razzi La pensione di 2600 euro e il dietro front di Forza Italia | Sono

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Razzi Vostri : Antonio Razzi approda sul Nove. Striscia quotidiana con Saverio Raimondo : Antonio Razzi Più sono strane, più sono vere. Dopo la mancata ricandidatura in Parlamento, l’ex senatore Antonio Razzi ha trovato il modo di ‘fare la grana’: stando in tv. Terminata l’esperienza come opinionista per Quelli che dopo il Tg su Rai2, dal 25 giugno prossimo l’ex parlamentare approderà a Discovery, sul Nove, con una nuova Striscia quotidiana in onda alle 21.20, dal lunedì al venerdì. Titolo: Razzi ...