Antonio Cassano | ' Ammiro Cristiano Ronaldo | ma preferisco Messi'

Antonio Cassano : “io Cristiano Ronaldo mancato” - poi il pronostico su CR7 : Antonio Cassano si racconta a Vanity Fair, il calciatore commenta i trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo: “Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento in più, avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie Carolina al fianco, con la stabilità che ti danno i figli, la mia storia nel mondo del calcio avrebbe avuto ben altri risultati”. Su CR7: “I doni ...

Antonio Cassano : «Se solo avessi avuto la testa di Ronaldo» : Quest’intervista fa parte della storia di copertina del numero 29 di Vanity Fair (in edicola dal 18 al 25 luglio) dedicata a Cristiano Ronaldo. Lo speciale comprende un reportage da Funchal, il luogo di nascita del campione portoghese, e un ritratto del fuoriclasse a opera di Javier Marías: lo scrittore e grande tifoso del Real Madrid ci spiega perché Cr7 gli mancherà (poco). Ronaldo e un quasi Ronaldo. Antonio Cassano è stato tutto e il ...

Antonio Cassano torna in Serie A : rivestirà la maglia del Parma : Antonio Cassano è pronto a tornare in Serie A. L’occasione ideale è il Parma a tre anni e mezzo di

Cassano - show sull'impeachment con Pio e Amedeo / Video : FantAntonio dice la sua su Sergio Mattarella : Cassano show sull'impeachment con Pio e Amedeo: protagonista alla partita del Cuore, il calciatore ha parlato con il duo comico del presidente Sergio Mattarella ma non solo...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:54:00 GMT)

Francesco Totti e Antonio Cassano sul campo insieme per beneficienza : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa in campo per partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ...

Stramaccioni risponde a Cassano : "Antonio persona falsa" : Io non sono né un fenomeno, né il peggiore del mondo e di questa storia mi sono sempre rifiutato di parlare con chiunque perfino con il Presidente Moratti per rispetto della sacralità dello ...

Stramaccioni non ci sta e risponde a Cassano : accuse a FantAntonio : Botta e risposta tra Cassano ed il tecnico Stramaccioni, dopo le accuse da parte di Fantantonio, l’allenatore ha deciso di mettere le cose in chiaro come riporta Gazzetta.it: “L’episodio della lite fu molto semplice e quel giorno c’erano diverse persone presenti. Lo affrontai per via di una relazione che una persona dell’Inter mi riportò: mi spiegò che Cassano parlava apertamente contro di me con compagni e staff aggiungendo che non ...