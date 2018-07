Antitrust sul mercato taxi di Milano e Roma

L’ Antitrust europeo multa Google per 4 - 3 miliardi sul sistema mobile Android : Arriva la stangata dell’Ue contro Google . L’Antitrust comunitario ha inflitto la multa record di 4,34 miliardi di dollari al colosso americano del web per abuso di posizione dominante nel mercato delle telefonia mobile . Si contesta la politica su Android, il sistema operativo montato su smartphone e tablet. L’impresa americana avrebbe obbligato i p...

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza : Treviso , 23 mag. (AdnKronos) – Al via domani il 13° Convegno ‘ Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea’, organizzato dallo Studio Rucellai Raffaelli di Milano. La due giorni , organizzata dal 1992 con cadenza biennale, è ospitata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso , alla Casa dei Carraresi. I lavori saranno aperti dagli interventi del Direttore Generale della DG concorrenza della Commissione ...

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso , sin dalla sua prima edizione, uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti del settore Antitrust , a livello nazionale ed internazionale.‘L’economia digitale – sottolinea Enrico Adriano Raffaelli – propone delle ...

Atac - ricorso Antitrust sulla proroga al contratto : «Si viola la concorrenza» : Il ricorso è già stato spedito in Campidoglio e nel quartier generale dell'Atac in via Prenestina. Entro fine settimana sarà protocollato al Tar. Sul plico c'è il...