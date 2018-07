Anticipazioni Una Vita | trama puntate dal 23 al 27 luglio 2018 | Il ritorno di Leandro e

Una Vita Anticipazioni : CAYETANA sequestra URSULA e… : A Una Vita, la morte del piccolo Tirso creerà diverse dinamiche nelle prossime settimane: certa di essere stata lei ad uccidere il bambino dopo avergli offerto una bibita avvelenata, CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) sembrerà pentirsi del suo gesto e verrà invasa da numerosi sensi di colpa; URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) deciderà così di sfruttare la situazione venutasi a creare per avere dei vantaggi… Le anticipazioni indicano che ...

UNA VITA/ Anticipazioni 18 luglio : la difficile scelta di Teresa spiazza Mauro : Una VITA, Anticipazioni 18 luglio: Teresa prende una difficile decisione sulla sua storia con Mauro mentre Pablo, stanco delle bugie, affronta a viso apetto Leonor.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:19:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni 18 luglio 2018 : Pablo affronta Leonor e Habiba : Scoperta la lettera proveniente da Fernando Poo, Pablo sorprende Leonor e Habiba mentre confabulano e decide affrontare la donna faccia a faccia.

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO - VICTOR e le bische clandestine : Fin dal suo ingresso a Una Vita, il giovane ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintina) si farà conoscere per la sua capacità innata di attirare i guai verso di sé: tornato all’improvviso nel quartiere di Acacias, il ragazzo confesserà al padre Ramon (Juanma Navas) di stare fuggendo dal detective nord americano Pat Veracruz (quest’ultimo ingaggiato da un cliente di New York al quale ANTOÑITO avrà venduto, ovviamente truffandolo, la Statua ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo diventa cieco - Lolita distrugge l'invenzione di Antonito : Le Anticipazioni delle puntate spagnole [VIDEO] di Una Vita, in onda dal 16 al 20 luglio in Spagna, svelano che Arturo Valverde diventera' cieco in to a delle complicazioni te all'operazione alla cataratta. Lolita, nel frattempo, distruggera' per sbaglio il prototipo di Antonito, mentre El Pena uscira' di carcere. Infine Blanca e Diego scopriranno che loro figlio è ricoverato in ospedale tra la Vita e la morte. Arturo diventa cieco, Lolita ...

Anticipazioni Una Vita - puntate di luglio : Elena muore - Servante arrestato : Le Anticipazioni delle puntate di 'Una Vita' che andranno in onda dal 16 al 20 luglio 2018 su Canale 5, rivelano che Elena si togliera' la Vita mentre Servante verra' condotto in carcere. Ma, andando con ordine, Teresa si rendera' conto di dover stare accanto al marito Fernando per salvare la Vita a Tirso. Questa decisione però, le comportera' un grande sacrificio: rinunciare all'amore che prova per Mauro. Grazie alla complicita' della sua amica ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018: Mauro esce allo scoperto e rivela a Ursula che sospetta di lei e di Cayetana per il suo tentato omicidio e che la farà pagare a entrambe. Arturo cerca di corrompere Felipe chiedendogli di intensificare le ricerche della polizia di Elvira. Pablo e Leonor tornano a essere intimi. Habiba nota l’avvicinamento tra i due e i rapporti con Leonor si fanno sempre più ...

UNA VITA Anticipazioni : la verità di SUSANA - il perdono di SIMON e LEANDRO : Tanti colpi di scena nei prossimi episodi di Una VITA! In seguito al dialogo già iniziato, è imminente la riconciliazione tra SUSANA Seler (Amparo Fernandez) e SIMON Gayarre (Jordi Coll): la sarta infatti racconterà tutta la verità al figlio e presto avremo modo di rivedere anche LEANDRO (Raul Cano) e Juliana (Maria Tasende); i due ritorneranno da Parigi su richiesta di Liberto (Jorge Pobes) che, vedendo la zia comportarsi stranamente, avviserà ...

Una Vita Anticipazioni 17 luglio 2018 : Susana promette a Simon di aiutarlo a salvare Elvira : Mentre Mauro riesce a ottenere la confessione di Elena, una pentita Susana decide di farsi perdonare da suo figlio, aiutandolo a sottrarre la sua amata dalle grinfie del perfido Valverde

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 luglio 2018 : anticipazioni puntata 495 di Una VITA di martedì 17 e mercoledì 18 luglio 2018: Elena accetta di dare a Mauro le prove che cerca, a condizione che protegga suo padre. Giunto in ospedale, tuttavia, Mauro trova l’uomo morto e comprende che c’entrano qualcosa Ursula e Cayetana; Felipe gli fornisce una lettera del defunto per la figlia… Susana rivela a Simon di averlo abbandonato in quanto la sua nascita fu il frutto di una ...

Una Vita Anticipazioni - Trini tradisce Ramon : il Palacios se ne va di casa : Anticipazione Una Vita: Trini bacia un altro uomo, Ramon non la perdona Nelle prossime puntate di Una Vita un nuovo colpo di scena riesce a creare confusione nella coppia composta da Trini e Ramon. Scendendo nel dettaglio, la Crespo bacia un altro uomo! Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere la donna di Cabrahigo intrattenersi […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Trini tradisce Ramon: il Palacios se ne va di casa proviene da Gossip e ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Elvira viene rapita prima del “sì” : Elvira è una ragazza tenace e coraggiosa, ma a quanto pare anche il padre non scherza e presto nelle puntata spagnole di Una Vita scopriremo che cosa arriverà ad escogitare. Di certo il Colonnello Valverde non manca in inventiva e la sua decisione rimane la stessa: la figlia non deve sposare il maggiordomo! Continuando la lettura scoprirete che cosa succederà ai nostri due innamorati, ma soprattutto che cosa Arturo farà ad Elvira. Vediamo cosa ...

Una Vita Anticipazioni : TERESA incinta di FERNANDO??? : È in arrivo un grande colpo di scena nelle prossime settimane: TERESA Sierra (Alejandra Meco), nel corso dell’episodio 524 della telenovela Una Vita, scoprirà di aspettare un figlio!!! Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Fernando Mondragon (Ander Azurmendi) scoprirà che TERESA lo ha tradito con il redivivo Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo). Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la Sierra avrà un ...