Anthony Joshua vs Alexander Povetkin | ufficiale | il 22 settembre a Wembley

Blastingnews

: Sogno una vita alla Anthony Joshua - daniele_dena : Sogno una vita alla Anthony Joshua - o0Krokodil0o : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La speranza di tutti gli appassionati di boxe è quella di vedere almeno il prossimo anno VIDEO la sfida trae Deontay Wilder per la riunificazione del titolo dei pesi massimi. Il nuovo 'combattimento del secolo' dovra' attendere, il prossimo 22infattisara' grande protagonista allo stadio di, quando mettera' in palio i suoi titoli mondiali dei pesi massimi Super WBA, IBF, IBO e WBO contro. L'annunciodi Eddie Hearn, manager di, è arrivato lunedì 16 luglio. IT’S ON! @will defend his WBA,IBF,WBA and IBO World heavyweight titles againstat @stadium on September 22! New York press conf tomorrow and London on Wednesday 🇬🇧🇷🇺 pic.twitter.com/NDCn7EpgvX— Eddie Hearn @EddieHearn 16 luglio 2018, una sola sconfitta contro Wladimir ...