Annunciata la serie di Batwoman | il crossover con Arrow 7 e The Flash 5 lancerà la nuova

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A pochi giorni dal panel delleThe Cw/DC al prossimo Comic-Con di San Diego, scoppia la bomba sui social e lancia l'arrivo di unasu. In realtà i rumors erano nell'aria già da un po' sin dall'annuncio che presto gli "abitanti" di Gotham avrebbero fatto capolino a Star City e Central City per il prossimogià rivelato settimane fa, ma solo adesso è arrivata l'ufficialità.La bomba che poteva rendere adrenalinico il prossimo Comic-Con 2018 è esplosa sui social proprio qualche ora e ha trovato conferma nel prolifico Greg Berlanti che sarà il produttore esecutivo dello show che farà parte dell'verse insieme alle sue "sorelle". La rete sarà sempre The CW che, a quanto pare, ci ha ormai preso gusto con lededicate agli eroi.Al momento laè in via di sviluppo e si sta lavorando alla sceneggiatura mentre la messa in onda è prevista per la ...