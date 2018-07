Annullato lo spettacolo di Marco Paolini

ilfriuli

: RT @plateaviva: ANNULLATO lo spettacolo Tecno-filò di #MarcoPaolini previsto a @senigalliaweb domenica 22 luglio a causa dell'incidente str… - cmspettacolo : RT @plateaviva: ANNULLATO lo spettacolo Tecno-filò di #MarcoPaolini previsto a @senigalliaweb domenica 22 luglio a causa dell'incidente str… - infoitcultura : Marco Paolini, dopo l’incidente annullato lo spettacolo di Bologna - Cronaca - - FeelSenigallia : RT @plateaviva: ANNULLATO lo spettacolo Tecno-filò di #MarcoPaolini previsto a @senigalliaweb domenica 22 luglio a causa dell'incidente str… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Lo'Tecno Filò' di, in programma per questa sera nelle Valli del Natisone , a Cicigolis , Pulfero, , è stato. L'attore, infatti, ieri è rimasto coinvolto in un ...