Animali | in Italia assente il virus killer degli scoiattoli rossi

Zoomafie - in Italia ogni 55 minuti c'è un crimine contro gli Animali - : Presentato il nuovo Rapporto curato dall'Osservatorio Zoomafia della Lav. La provincia con più crimini resta Brescia. Il reato più contestato è quello di maltrattamento

Estate - italiani in viaggio con i loro Animali : i consigli per una vacanza perfetta : Quest’Estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la ...

Casa - lavoro e vacanze : come si comportano gli italiani con i propri Animali domestici? : Maxi Zoo, la più importante catena retail europea dedicata ad alimenti e accessori per animali, ha commissionato una ricerca[1] al fine di indagare nel nostro paese il rapporto che si instaura fra pet e umani. Dalla scelta fino alla compatibilità con il lavoro e le vacanze, ciò che è emerso da questa indagine è la conferma di un legame sempre più indissolubile con il proprio pet: un vero e proprio “magic moment” che non si esaurisce nel ...

Cina - al via il festival della carne di cane : Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro : Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro Si stima che ogni anno in Cina vengano macellati 25 milioni di esemplari: secondo una credenza popolare sarebbero fonte di salute e fortuna Continua a leggere L'articolo Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro proviene da NewsGo.

Boom di Animali nelle case degli italiani. Enpa : 'la sola a non accorgersene è la politica. Al governo che verrà chiediamo un cambio di ... : UMWEB, Il recentissimo 21.mo rapporto dell'Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli animali da Compagnia , Assalco, , conferma , il grande amore degli italiani per gli ...

Animali - WWF Italia : già dimenticata la giornata mondiale della biodiversità : A meno di ventiquattro ore dalla giornata simbolo per la tutela della biodiversità mondiale due specie simbolo della natura Italiana, orso e lupo, rischiano di vedere messa a rischio la loro tutela. “Le Regioni – spiega una nota del WWF Italia – hanno chiesto impropriamente una modifica ad un DPR proposto dal Governo sulle specie aliene, per ottenere libertà di deroga dalla Direttiva Habitat (anche per il loro possibile ...

Per Trenitalia un’altra estate all’insegna del rispetto per gli Animali : Ad agosto i cani di media e grossa taglia viaggeranno al prezzo promozionale di 5 euro su Frecce, Intercity e

Animali - il dossier : in Italia 700 mila cani e 2 - 4 milioni di gatti randagi : Circa 700 mila cani e 2,4 milioni di gatti in Italia sono randagi. La stima è stata fornita questa mattina a milano in occasione di una conferenza stampa di Michela Brambilla, ex ministro e attuale presidente della Lega Italiana per la difesa degli Animali e dell’ambiente. All’anagrafe canina, poi, sono registrati 10,4 milioni di cani, anche se il numero è probabilmente sovrastimato a causa delle mancate cancellazioni dopo i ...