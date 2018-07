Ancona | torna Acusmatiq | musica | arte e tecnologia Protagonista la musica elettronica ed

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il 13esimo capitolo diapre una nuova stagione di eventi che unisce, il festival andrà in scena all’interno della Mole Vanvitelliana sabato 21 e domenica 22 luglio 2018. Il festival nazionale died elettroacustica offre agli spettatori un weekend denso di eventi che racconteranno in maniera trasversale e libera le più varie sfaccettature dellaall’interno di un contesto aperto e in continua trasformazione. L’idea del Festival nasce da Paolo F. Bragaglia che lo ha ideato e lo porta avanti come direttore artistico da 12 anni. Adciperanno numerosi artisti di grande valore di origine nazionale e internazionale, ognuno porterà al pubblico un assaggio di quello che è il proprio punto di vista sullaelettroacustica. Tra gli artisti che pciperanno vi saranno anche Alexander Hacke e ...