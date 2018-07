Amici | Fabio Rovazzi tra i giudici della prossima edizione?

Fabio Rovazzi giudice di Amici? "Sarei credibile più che a X Factor o The Voice" : In promozione per il suo nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi ha rilasciato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni una dichiarazione che sembra somigliare ad una sorta di auto-candidatura. Il cantante, infatti, si è detto convinto che sarebbe credibile nelle vesti di giudice di Amici, precisando di preferire il talent di Maria De Filippi a X Factor e The Voice of Italy:Io giudice di The Voice o X Factor? Non ho ...

Fabio Rovazzi/ "I vip nei miei video? Molti di loro sono Amici. L'autoironia aiuta a scendere dal piedistallo" : Sull'onda del successo di "Faccio quello che voglio", Fabio Rovazzi si racconta: le idee da cui nascono i suoi progetti, il mondo della tv e le celebrità che popolano i suoi video(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:07:00 GMT)

Fabio Rovazzi : “Con Fedez abbiamo in mente idee diverse - le Amicizie a volte inciampano” : Fabio Rovazzi rompe il silenzio e per la prima volta parla della rottura professionale e personale con Fedez. Lo scorso maggio aveva lasciato Newtopia, etichetta discografica del giudice di X Factor e di J-Ax, e le voci erano rimbalzate sui settimanali e in rete: “Io non amo parlare degli affari miei, lo detesto, sarò sempre grato a Fede per quello che ha fatto per me. Per la spinta che mi ha dato all’inizio e la mano che mi ha dato ...

Fabio Rovazzi rompe il silenzio e parla per la prima volta della fine dell'Amicizia con Fedez : Il cantante confessa: "Sarò sempre grato a Federico ma abbiamo in mente delle idee completamente differenti".

Fabio Rovazzi e Fedez : «Le Amicizie a volte inciampano» : «Le amicizie nascono, corrono e a volte inciampano. Noi siamo inciampati perché abbiamo in mente idee differenti. Io ho velleità totalmente diverse dalle sue, spero che il rapporto si risani col tempo». È così che Fabio Rovazzi rompe il silenzio e parla per la prima volta della rottura professionale e personale con Fedez, l’amico, il compagno di merende, il collega. Lo fa nel corso della presentazione milanese di Faccio quello che voglio, ...

Fabio Rovazzi e l’Amicizia interrotta con Fedez : ‘Siamo inciampati’ : “Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all’inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano”. Fabio Rovazzi parla pubblicamente dell’amicizia interrotta con Fedez, annunciata nel mese di maggio dal settimanale Chi. In quell’occasione il magazine aveva riferito di rapporti tagliati bruscamente, con ...

Pino Daniele - moglie Fabiola : "Tanti Amici mi hanno voltato le spalle" : Questa sera andrà in onda il concerto 'Pino è', tributo al grande Pino Daniele, scomparso prematuramente. In un'intervista al settimanale Grazia, la moglie di Pino, Fabiola, racconta quello che ha provato dopo la morte del cantautore partenopeo. Tra lei e Pino le cose non andavano più bene, e una volta dopo la scomparsa si è chiesta cosa avrebbe potuto fare per evitarlo. In particolare non le va giù il fatto che diverse persone 'amiche' ...

Pino Daniele - lo sfogo della moglie Fabiola Sciabbarrasi : tanti Amici le hanno voltato le spalle : Stasera dallo Stadio San Paolo Pino Daniele, scomparso all'improvviso a Roma il 4 gennaio 2015 , sarà omaggiato dagli amici di sempre, colleghi con cui ha trascorso gran parte del suo tempo sul palco, ...

Pino Daniele - parla la moglie Fabiola : i rimpianti e gli Amici che le hanno voltato le spalle : Pino Daniele, a tre anni dalla scomparsa parla la moglie Fabiola: i rimpianti e gli amici che le hanno voltato le spalle Da quando è morto Pino Daniele ha lasciato un grande vuoto all’interno del panorama musicale italiano. Il cantautore napoletano, infatti, era un artista di successo, amato e stimato a tutti, addetti ai lavori […] L'articolo Pino Daniele, parla la moglie Fabiola: i rimpianti e gli amici che le hanno voltato le ...

È finita l’Amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi? : Gli scherzi telefonici, le stories su Instagram, i travestimenti a Carnevale, i viaggi, i sorrisi, gli abbracci sono solo un lontano ricordo. Secondo quanto anticipa Chi, l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi è finita mesi fa, divorata dai malumori e ora in mano agli avvocati. All’origine della rottura la passione di Rovazzi per il cinema, la voglia di mettere un piede in più sul set e di allentare la corda con la musica e Internet, i ...

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’Amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)