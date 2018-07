Amici 2019 | Fabio Rovazzi nuovo direttore artistico?

Emma Marrone salta Amici nel 2019? L’annuncio : Amici di Maria De Filippi: Emma Marrone annuncia il tour Emma Marrone è uno dei volti più amati di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Purtroppo, nonostante abbia preso parte a numerose edizioni del programma, pare proprio che l’anno prossimo la bella cantante potrebbe rinunciare al ruolo di giudice. Il motivo? La sua carriera artistica. Infatti, qualche ora fa sul suo profilo Instagram, ...

Amici 2019 parte col botto : ecco chi vedremo in classe e chi saranno i professori : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

Amici 18 ci sarà : aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent : aperti i casting di Amici 18, l’edizione 2018-2019 del programma di Canale5 Amici 18 ci sarà. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva mentre su Canale5 è ancora in corso la versione numero 17. A darne annuncio Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, insieme alla Fascino p.g.t. La società di produzione del programma di Maria […] L'articolo Amici 18 ci sarà: aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent proviene da Gossip ...

Amici 2018-2019 concorrenti - ballerini e cantanti in tutta Europa : il sogno di Maria De Filippi : I sogni di Maria De Filippi volano altissimi: i concorrenti di Amici 2018-2019 saranno ballerini e cantanti provenienti da tutta Europa! Nell'edizione che si avvia alla conclusione abbiamo avuto un piccolo anticipo di un Amici internazionale, ma pare che sia stata solamente una prova: Maria vuole fare le cose ancora più in grande, non si accontenterà di avere nella sua scuola dei talenti provenienti dall'estero, come abbiamo visto in questa ...

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...

