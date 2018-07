Amichevole | Inter sconfitta dal Sion per 0-2

Ahi Inter - Nainggolan si ferma durante l'Amichevole col Sion : i dettagli sull'infortunio : Radja Nainggolan si è fermato durante l'amichevole dell'Inter contro il Sion a causa di un guaio al quadricipite della coscia sinistra Radja Nainggolan fa tremare l'Inter. I problemi durante la ...

Ahi Inter - Nainggolan si ferma durante l’Amichevole col Sion : i dettagli sull’infortunio : Radja Nainggolan si è fermato durante l’amichevole dell’Inter contro il Sion a causa di un guaio al quadricipite della coscia sinistra Radja Nainggolan fa tremare l’Inter. I problemi durante la preparazione fisica si sa, sono sempre all’ordine del giorno, ma complicano notevolmente i piani dello staff nerazzurro. Il belga è stato sostituito precauzionalmente al 24’ del primo tempo della gara contro il Sion per un ...

Diretta/ Inter Sion - streaming video e tv : i dubbi di Spalletti. Probabili formazioni e orario (Amichevole) : Diretta Inter Sion, info streaming video e tv: Probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano mercoledì pomeriggio al Tourbillon(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Sion-Inter in tv il 18 luglio - dove vedere in diretta l'Amichevole dei nerazzurri : Sion-Inter Dopo il convincente 3-0 sul Lugano l'Inter torna in campo oggi contro il Sion, probabile la staffetta tra Lautaro Martinez e Icardi: come vedere la partita su Inter.it Sion-Inter in tv, ...

Inter - domani l'Amichevole con il Sion : diretta tv e streaming anche su Twitter : Seconda uscita stagionale dell'Inter, dopo l'amichevole disputata contro il Lugano e vinta 3-0 dai nerazzurri grazie alla rete di Lautaro ed alla doppietta di Karamoh. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dunque in campo domani pomeriggio per il secondo test dell'estate [VIDEO], avversaria un'altra formazione svizzera, il Sion. La gara si disputa allo Stade de Tourbillon ed è valida per il trofeo omonimo, messo in palio in occaSione dei 50 ...

VIDEO/ Inter-Lugano (0-3) : Spalletti soddisfatto. Highlights e gol della partita (Amichevole) : VIDEO Lugano-Inter (0-3): Highlights e gol della partita, amichevole: i nerazzurri nella prima sgambata di stagione provano diverse cose, splende al debutto la stella Lautaro Martinez.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Inter - 3-0 al Lugano in Amichevole : ANSA, - MILANO, 14 LUG - Prima uscita vincente per l'Inter, che in amichevole ha battuto per 3-0 il Lugano, squadra della massima divisione svizzera. Allo stadio Cornaredo subito protagonisti gli ...

INTER LUGANO / Streaming video e diretta tv : il record nerazzurro - formazioni e orario (Amichevole) : diretta INTER LUGANO info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio). L'INTER riesce a sbloccare il risultato al 15esimo. Il Toro Martinez raccoglie un cross dalla destra e colpisce di testa. Il portiere avversario respinge e l'argentino in un batter d'occhio ribatte in rete: 0-1 INTER.--La sfida INTER LUGANO sarà naturalmente seguita in diretta ...