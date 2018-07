Ambulanza impegnata e tac ferma | muore Arrivano i Nas

Ambulanza impegnata e Tac in manutenzione : morte cerebrale per un 47enne a S.Giovanni Rotondo : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato una task force, coadiuvata dai Nas, per indagare sulla vicenda

Molise - Ambulanza impegnata e Tac ferma : morte celebrale per un 47enne. Il ministero invia una task force di esperti : Non c’è stato niente da fare per un 47enne di Larino (provincia di Campobasso): al suo arrivo all’ospedale di San Giovanni Rotondo a Foggia, i medici ne hanno accertato la morte celebrale. L’odissea dell’uomo è iniziata quando, avvertito un malore, l’ambulanza del 118 ha tardato a prestare soccorso perché impegnata in un altro intervento. Quando il mezzo è arrivato, i sanitari si sono diretti all’ospedale San ...

