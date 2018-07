Ambulanza impegnata e Tac ferma - morte cerebrale per un uomo. Il ministro invia i Nas

Molise - Ambulanza impegnata e Tac ko Morte cerebrale per un 53enne Il ministro invia i Nas : 'Vogliamo andare rapidamente a fondo su questa vicenda - afferma il ministro Grillo - non è possibile morire per cattiva organizzazione e sostanziale mancanza di assistenza. Tanto più in una regione, ...

