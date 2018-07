Ambiente | al via sul Po progetto pilota contro i rifiuti in mare

Ambiente - Costa-Zingaretti - avviato percorso collaborativo : Roma, 11 lug., askanews, - Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione ...

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...

S. Vito Lo Capo al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Diritti Umani nel mondo" alla quale prenderà parte Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Alle 21.15 "Letture di storie e testimonianze di donne , violenza, resilienza, attivismo, ...

Fise/AssoAmbiente : Al via la campagna estiva #NoLittering : Roma, 5 lug., askanews, - Partirà il prossimo 10 luglio la campagna contro l'abbandono dei rifiuti '#NoLittering, Non abbandonarmi!', promossa da Fise Assoambiente, l'Associazione delle imprese che ...

LegAmbiente - al via i campi estivi : ... scienziate, medici, astrofisiche, matematiche e ricercatrici che hanno dato un contributo fondamentale alla scienza, all'ecologia e al mondo. Ipazia e Samantha Cristoforetti, Rosalind Franklin e ...

Ambiente - Consorzio della Pianura friulana : al via stagione irrigua : E’ partita ed e’ ora a pieno regime la stagione irrigua 2018 nel comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura friulana. Desta pero’ una “certa preoccupazione” l’andamento delle portate del Fiume Tagliamento e del Torrente Torre, principali fonti di alimentazione della fitta rete di canali che, solcando il territorio consortile nel Medio Friuli, garantiscono non solo l’approvvigionamento a fini ...

LegAmbiente : al via Goletta dei laghi - controlli sul Garda : Al via oggi la Goletta dei laghi di Legambiente, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Goletta, provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sul Garda per le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anni Legambiente Verona ha intrapreso un percorso in collaborazione con ...

Ambiente - al via la summer school Eni-Unipa : 5 giorni sui cambiamenti climatici : Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della summer school ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di approfondimento per 25 ‘studenti’ ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della Summer School ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono ...

Ambiente - ministero “plastic free” : al via la campagna : Un video per lanciare l’hashtag “Io sono Ambiente” e una sfida “plastic free” anche al presidente della Camera e al ministro del Lavoro. “IosonoAmbiente – ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – deve diventare un mantra”. L’hashtag accompagnera’ ogni campagna del ministero. “Io sono Ambiente – dice nel video il ministro – ma ...

Ambiente - al via la Campagna Mosaico Verde : 300mila alberi in 3 anni : Una grande operazione di rimboschimento nazionale che coinvolge enti pubblici e aziende su un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici. E’ la Campagna Nazionale Mosaico Verde, presentata questa mattina, presso l’Acquario Civico di Milano. Obiettivo: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti nei prossimi tre anni. Ideata e promossa da AzzeroCO2 e LegAmbiente, Mosaico Verde nasce ...