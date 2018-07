Amazon | valore sale a 900 miliardi di dollari col boom del Prime Day

Amazon : con annuncio consegne locali e acquisto PillPack azzera $17 - 5 mld valore mercato di 8 società : Nell'arco di una sola sessione, Amazon ha azzerato $17,5 miliardi del valore di mercato di otto società.

Amazon cresce ancora. Il valore di mercato supera 800 miliardi di dollari : Amazon continua ad essere la meta preferita per milioni di consumatori che si affidano al colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos per i propri acquisti online, e non è difficile scoprire il perché. Le spedizioni sono rapide, il catalogo di prodotti è immenso, i prezzi nella gran parte dei casi sono molto competitivi e l’assistenza clienti risponde alle esigenze dei consumatori. Nonostante le critiche che spesso vengono rivolte ...

Amazon senza limiti : superato il valore di mercato di 800 miliardi di dollari : Un nuovo record per Amazon. Il gruppo dell’e-commerce ha superato un valore di mercato di 800 miliardi di dollari, portando

Amazon supera per la prima volta gli 800 mld dlr di valore : Unica insieme ad Apple ad aver superato la soglia in borsa - Sembra che Amazon, nonostante il coinvolgimento con Facebook, non sia sfiorata dallo scandalo dati nè dall'accordo d'acquisizione che ...

Wall Street - Amazon supera gli 800 miliardi di dollari di valore : Amazon raggiunge un'altra pietra miliare a Wall Street. Il gruppo dell'e-commerce supera un valore di mercato di 800 miliardi di dollari, portando il suo incremento in Borsa nell'anno a un solido 41%. ...