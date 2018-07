Prime Day - per essere il primo al mondo Amazon usa una strategia commerciale vecchia come il cucco : Proprio in occasione del Prime Day, lui, Jeff Bezos, il boss e il fondatore di Amazon è diventato anche l’uomo più ricco degli Usa, con un patrimonio personale di 150 miliardi di dollari. Per Amazon un giorno speciale, ma non molto differente da tutti gli altri, un giorno in cui nuovamente si è parlato di loro, della più grande azienda di e-commerce al mondo, certamente quella di maggiore successo, un gruppo diversificato e in continua crescita, ...

Shopping Globale? Amazon ha da insegnare : questi i prodotti più venduti nel Prime Day 2018 : Sono stati centinaia i venditori terzi che hanno preso parte al Prime Day 2018 sul sito Amazon.it. Il maggior successo di vendita è stato per la Fire TV Stick, mentre su Prime Now a Milano è stato l’Hamburger di Scottona – Chianina IGP. Un mercato digitale a disposizione dei clienti Prime italiani e di altre 16 nazioni. Si è trattato del più grande evento di Shopping di sempre anche in Italia. Rispetto alle volte precedenti c’è ...

Amazon Prime Day 2018 : Flop e delusione. Sconti con Prezzi gonfiati pochi giorni prima : L’Amazon Prime Day 2018 del 16 e 17 luglio secondo molti sarebbe stato un Flop clamoroso e complice, offerte non da urlo e Prezzi gonfiati pochi giorni prima, le offerte hot erano davvero poche Prime Day 2018 un mezzo fallimento. Poche offerte e Prezzi aumentati Meno di 24 ore fa si è concluso il Prime […]

Amazon - valore sale a 900 miliardi di dollari col boom del Prime Day : Il Prime Day 2018 è stato quello di maggior successo della storia di Amazon: nel giro di sole 36 ore sono stati venduti più di 100 milioni di prodotti. Lo annuncia il colosso di Jeff Bezos, il cui ...

Com’è andato il Prime Day di Amazon : Molto bene, dice Amazon, meglio di ogni altro anno; ma il sito ha avuto qualche problema tecnico e in Europa ci sono stati diversi scioperi The post Com’è andato il Prime Day di Amazon appeared first on Il Post.

Il Prime Day è finito ma su Amazon ci sono ancora un sacco di sconti! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte dove troverete le migliori offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori offerte di oggi! Amazon Prime Day 2018: tutte le ...

Amazon Prime Day 2018 : tutte le offerte : Visto il successo delle scorse edizioni, anche l’Amazon Prime Day 2018 si preannuncia di fuoco! Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa Amazon che prevede una giornata ricca di offerte, sconti e promozioni da non perdere in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Tra le novità di quest’anno, i clienti Prime avranno a disposizione 36 ore di shopping a partire dal 16 luglio 2018 alle ore 12:00, con nuovi sconti ed ...

Amazon Prime Day : siamo agli sgoccioli - ultime occasioni per risparmiare : Si avvia alla chiusura il quarto Amazon Prime Day: scopriamo le ultime occasioni per risparmiare sul più grande sito di e-commerce. L'articolo Amazon Prime Day: siamo agli sgoccioli, ultime occasioni per risparmiare proviene da TuttoAndroid.

Amazon : sale a Wall Street - +1 - 42% con balzo vendite Prime Day : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Amazon Prime Day : i prodotti più interessanti che trovate a prezzi scontati : Qualche consiglio per districarsi tra offerte e promozioni, che continueranno fino a mezzanotte The post Amazon Prime Day: i prodotti più interessanti che trovate a prezzi scontati appeared first on Il Post.

Sicuri di avere bisogno di quello che state comprando nell'Amazon Prime Day? : La mezzanotte che chiuderà la giornata del 17 luglio coinciderà per circa 100 milioni di persone con la fine di una giornata durata 36 ore che viene cerchiata sul calendario in rosso al pari di Natale,...

Ultime offerte videogiochi per Amazon Prime Day del 17 luglio tra Xbox One X e Super Mario Odyssey : L'Amazon Prime Day c'è anche oggi 17 luglio fino a mezzanotte e con esso anche le offerte videogiochi. Forse sono anche migliori di quelle che abbiamo visto ieri. In questo articolo elencheremo quindi tutte le offerte sui videogiochi e console, raccomandiamo di approfittarne prima che sia troppo tardi. Consultate questa pagina per vedere tutte le offerte. Come prima offerta, sicuramente la migliore, segnaliamo Super Mario Odyssey a soli 39,36 ...

Amazon Prime Day - le offerte più interessanti dell’ultima giornata per tutta la famiglia : Ultimissime offerte disponibili su Amazon prima della fine del Prime Day, che terminerà alla mezzanotte di oggi, martedì 17 luglio: tra le promozioni imperdibili ci sono anche gli sconti fino al 50% su passeggini e seggiolini per auto, ideali per le famiglie con bimbi piccoli.Continua a leggere