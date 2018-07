Alzheimer | Bill Gates si unisce a un team per sviluppare un test diagnostico “accurato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il miliardario, imprenditore e filantroposi è unito a una coalizione di imprenditori che stanno investendo 30 milioni di dollari per creare il fondo ‘Diagnostic Accelerator’ perun“accurato, accessibile e semplice“, per consentire di riconoscere la malattia diprecocemente. “Abbiamo bisogno di un sistema migliore per diagnosticare l’: qualcosa come una semplice analisi del sangue o un esame oculistico, prima di essere in grado di rallentare la progressione della malattia,” ha spiegatoalla “Cnn“. Unaccurato è fondamentale, ha proseguito il filantropo, perché la scienza ha mostrato che l’può iniziare oltre un decennio prima che un paziente manifesti segni di declino mentale: ilconsentirebbe di sapere quando intervenire. L'articolo: ...