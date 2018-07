Altro che Ronaldo alla Juve! L' oro di Jorge Mendes è la figlia Marisa FOTO

C'è un Nord e c'è un Sud. Altro che uscita dall'Euro : Periodicamente riprende il dibattito sui costi che il nostro paese ha dovuto sopportare a seguito dell'ingresso nell'Unione monetaria e dell'adozione di una valuta comune a un gran numero di paesi europei. Le posizioni in proposito espresse da Lega e M5s durante la campagna elettorale lasciavano stupiti, ma si trattava appunto di una campagna elettorale. Ora appaiono più ondivaghe che mai e lo stupore lascia il passo alla preoccupazione ...

'Porta Nolana è un ghetto - immigrati anche Altrove' : 'Il 90% dei centri di accoglienza di Napoli e provincia sono intorno a piazza Garibaldi: basta, delocalizzateli e aprite i centri per l'integrazione su tutto il territorio': la seconda Municipalità ...

[[L'inchiesta] Altro che Messina Denaro - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

Ceta - si crede ancora che porterà guadagni miracolosi. Ma i numeri dicono Altro : di Monica Di Sisto* Domani 17 luglio a Roma alla Camera appuntamento per parlare di Ceta, Jefta e altri trattati tossici. Un anno dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo del trattato di liberalizzazione commerciale e regolatoria provvisoria tra Canada e Europa chiamato Ceta, si è sollevato un coro di reazioni all’annuncio da parte del governo Conte, e dei ministri per l’Agricoltura Centinaio e dello Sviluppo economico Di Maio che ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Altro che Quota 41 e Quota 100 - Di Maio pensa agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Lugi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Hazard-Real Madrid : "Dopo 6 anni al Chelsea voglio provare qualcos'Altro" : Eden Hazard spaventa il Chelsea. E apre in modo deciso al trasferimento al Real Madrid. Il talento belga fa gola a diverse big d'Europa, anche al Barcellona,, ma da sempre ha fatto filtrare la sua ...

Lavoro : Martina - Di Maio contro Di Maio - Altro che complotto : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il ministro dello Sviluppo economico contro il ministro del Lavoro per gli oltre 80mila posti in dieci anni che si perderanno con il decreto dignità. altro che complotto #diMaiocontrodiMaio”. Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd. L'articolo Lavoro: Martina, Di Maio contro Di Maio, altro che complotto sembra essere il primo su Meteo Web.

Lavoro : Martina - Di Maio contro Di Maio - Altro che complotto : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il ministro dello Sviluppo economico contro il ministro del Lavoro per gli oltre 80mila posti in dieci anni che si perderanno con il decreto dignità. altro che complotto #diMaiocontrodiMaio”. Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd. L'articolo Lavoro: Martina, Di Maio contro Di Maio, altro che complotto sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mondiali Russia 2018 - che esempio dai Vigili del Fuoco della Croazia : Altro che “patatine e fruttini” [VIDEO] : Mentre il mondo osserva il viaggio della Croazia in questi Mondiali, un video che mostra alcuni Vigili del Fuoco croati seguire il torneo sta spopolando sui social. I Vigili del Fuoco di Zagabria hanno riferito che ci sono stati una serie di incendi “causati dai fuochi d’artificio durante il torneo”. Un portavoce ha dichiarato che il video è stato creato per sottolineare la protezione antincendi durante l’evento sportivo come parte della ...

Calciomercato Napoli - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’Altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

'Fatti tutt'Altro che episodici. Un malcostume diffuso' Il gip sui presunti assenteisti - : 'Fatti tutt'altro che episodici e che, al contrario pongono in evidenza l'esistenza di un malcostume diffuso tra molti dipendenti'. Il gip Alcide Maritati, nelle circa 200 pagine di ordinanza di ...

Anthem : nuovi dettagli su checkpoint - progressione e molto Altro : In questi ultimi giorni l'Executive Producer Mark Darrah si è dato un gran da fare nel rispondere a molte delle domande dei fan sull'attesissimo Anthem, sembra però che il suo compito non sia finito lì ed ha infatti svelato qualche dettaglio in più sul titolo.Come riporta Dualshockers, grazie a Darrah sappiamo che sarà possibile incontrare altri giocatori durante le sezioni open world, ma se per esempio al momento state esplorando con altri ...

ELISA ISOARDI/ Altro che crisi con Matteo Salvini : la conduttrice replica sui social con... : ELISA ISOARDI e Matteo Salvini convivono a Roma: alle voci di crisi, la conduttrice de La prova del cuoco risponde sui social: le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:05:00 GMT)

A tavola ridatemi il cellulare - Altro che libri di poesie : Dice che c’è un ristorante a Roma che sequestra i cellulari all’ingresso (consenzienti gli avventori, ovvio) e in cambio reca su un vassoio una selezione di libri di poesia da cui pescare uno spunto per la conversazione. Sarò un pessimo commensale ma ritengo che lo smartphone sia invece il miglior c