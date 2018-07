Alta Badia | la montagna dei bambini

vanityfair

: Alta Val Badia, a Corvara il Posta Zirm Hotel propone pacchetti, servizi, assistenza e tour guidati per ciclisti - Impresviaggio : Alta Val Badia, a Corvara il Posta Zirm Hotel propone pacchetti, servizi, assistenza e tour guidati per ciclisti - dolomiti_it : #vacanzegourmet in #AltaBadia con 'In Vetta con Gusto'?? Scopri di più: - it_Magnolia : Qualche giorno fa eravamo in Alta Badia per una cena di beneficenza...È un piacere tornare sempre in questa struttu… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Una cosa è certa: ilacosì non l’hanno mai vista, e forse non ci speravano nemmeno. E sebbene per chi scrive rimane fondamentale la classica passeggiata con zaino, panino e borraccia e lunghe e faticose camminate (sembra che non ci siano gioie in questa scelta, ma è solo un’impressione: è un investimento a rendere), i tre parchi Movimënt dell’, sono, a tutti gli effetti, uno spasso. Dal paese di La Villa con un comodo viaggio in ovetto di qualche minuto ti trovi a 2000 metri di Piz La Ila catapultato in un «parco sportivo» adquota, con l’aria fresca della, prati, fiori e una serie di attività da provare. Uno slalom doppio come quello che si fa con gli sci, con cancelletto e cronometro, però da fare correndo, per sfidarsi in velocità e scatto, macchine per esercizi da provare in coppia, pareti per piccoli arrampicatori di ...