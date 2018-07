Alluvioni | rischio in Toscana | la Regione rafforza prevenzione e sicurezza

Giappone - 126 morti nelle Alluvioni : migliaia di sfollati/ Ultime notizie video : rischio frane preoccupante : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:44:00 GMT)

Maltempo : in Trentino il 99 - 5% dei Comuni a rischio frane e Alluvioni : Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo dal Piemonte alla Lombardia fino in Trentino con coltivazioni distrutte, alberi abbattuti e aziende allagate, ma anche corsi d’acqua esondati, frane e smottamenti che fanno salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocato all’agricoltura italiana dall’inizio dell’anno. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti ...

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte maltempo - rischio Alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

La tempesta tropicale Carlotta si avvicina alla costa del Messico : rischio Alluvioni e frane : La tempesta tropicale Carlotta si avvicina alla costa pacifica del Messico, vicino Zihuatanejo: sta generando piogge intense che innalzano il rischio di alluvioni e frane. Carlotta è la terza tempesta (della stagione degli uragani nel Pacifico) a cui è stato assegnato un nome: il suo centro si trova a circa 90 km sudest da Zihuatanejo, e secondo lo U.S. National Hurricane Center i suoi venti massimi sostenuti raggiungono i 75 km/h). Si muove in ...

Toscana - rischio Alluvioni : “La commissione lavora a ritmo serrato” : La proposta di legge sulla gestione del rischio idrico di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d’acqua ha subito ”modifiche anche sostanziali” per raggiungere ”efficacia e migliorarne la messa a regime” ma il lavoro prosegue a ”ritmo serrato” e il testo sarà inviato a tutti i soggetti interessati. È quanto emerge dalla seduta della commissione Ambiente del Consiglio regionale, guidata da ...

Alluvioni in Somalia - l’allarme dell’Oms : “Rischio colera - malaria e dengue” : Aumenta il rischio di colera, malaria, dengue e chingunya in Somalia, a causa delle piogge torrenziali e delle Alluvioni che hanno colpito 772mila persone, costringendo 230mila abitanti a lasciare le proprie case. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che sta lavorando per rilevare epidemie, costruire centri per il colora, fornire zanzariere e far arrivare medicinali, anche con ponti aerei, a chi è maggiormente in ...

Golfo del Messico - preoccupazione per la tempesta tropicale Alberto : rischio Alluvioni e tornado : Stanno aumentando le certezze sulla formazione della tempesta tropicale Alberto nel weekend del Memorial Day, giorno in cui negli Stati Uniti si rende omaggio ai soldati americani caduti in tutte le guerre. La tempesta porterà una minaccia prolungata di alluvioni negli Stati Uniti sudorientali e non si esclude che possa trasformarsi in un uragano prima di raggiungere la terraferma nella giornata di lunedì 28 maggio. Dopo una direzione iniziale ...

Raro ciclone tropicale nel Golfo di Aden : alto rischio di Alluvioni per Yemen e Somalia : Una tempesta ciclonica, rinominata Sagar, si è formata sul Golfo di Aden e porterà la minaccia di alluvioni su Yemen, Somalia e Repubblica di Gibuti durante il suo breve ciclo di vita. Sagar ha preso forma sulle acque calde del Golfo di Aden questa mattina. Jason Nicholls, meteorologo di AccuWeather, ha spiegato: “Un ciclone tropicale sul Golfo di Aden non capita spesso. L’ultimo ciclone a spostarsi nel Golfo di Aden è stato Chapala nel novembre ...