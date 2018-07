notizie.tiscali

: “Allevo Bengala, più che gatti sembrano cani” – Adnkronos - forumcani : “Allevo Bengala, più che gatti sembrano cani” – Adnkronos - BinaryOptionEU : 'Allevo Bengala, più che gatti sembrano cani' - Adnkronos : 'Allevo Bengala, più che gatti sembrano cani' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma, 18 lug., AdnKronos, - Il gatto dicono sia nato per dare all'uomo l'emozione di accarezzare una tigre. Un leopardo in questo caso. "Ilè così, gli assomiglia tantissimo. In molti ci ...