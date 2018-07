Allergie alimentari | quando possono diventare mortali?

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) È morta per uno shock anafilattico. Chiara Ribechini aveva 23 anni e, dopo avere cenato in un ristorante di Pontedera, in provincia di Pisa, ha avuto una violenta crisi respiratoria ed è deceduta poco l’arrivo dell’ambulanza. La causa dello shock anafilattico potrebbe essere stata una bruschetta: nella fetta di pane utilizzata per prepararla sarebbe stata contenuta una piccolissima parte di latte, a cui la ragazza era allergica. Ma sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero, a chiarire le cause della morte. Di allergia alimentare è affetto il 2 – 4% della popolazione adulta e il 6 – 8% dei bambini nei primi anni di vita. Si tratta di una reazione immunologica verso proteinenormalmente tollerate, chiamate allergeni. Coinvolge le IgE, anticorpi specifici della reazione allergica, e può presentarsi con sintomi lievi o gravi. Mapuòletale? Ne ...