Allegri | è una Juve con ' 22 titolari' | ecco tutte le soluzioni bianconere

Juventus - Allegri fa infuriare i tifosi bianconeri : “Dybala andrà in una… grande squadra” : Massimiliano Allegri ha parlato del futuro di Paulo Dybala, sottolineando come tra qualche anno si trasferirà in una grande squadra Una dichiarazione che farà certamente discutere. Il protagonista? Massimiliano Allegri, che ha paventato la possibilità di un addio di Paulo Dybala alla Juventus. L’allenatore livornese ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, svelando come l’argentino vuole fare grandi stagioni prima di ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Juventus - fumata bianca con Allegri : ecco perchè è una scelta sbagliata in 8 motivi - dalle occasioni in panchina alla Champions fino al mercato : In mattinata è andato in scena un incontro tra la Juventus ed il tecnico Massimiliano Allegri, tre ore in cui si è parlato della stagione che si è appena conclusa ma anche delle strategie per il futuro. Si è deciso di proseguire insieme con l’obiettivo di provare a vincere finalmente la Champions League, si è parlato anche di mercato e sono state decise le strategie per la prossima stagione. Allegri è uscito dalla sede sorridendo, come a ...

Allegri forse non l'ha capito : Buffon ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe... : Allegri ha parlato dell'addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore 'verbale' 'In panchina ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro. ...

Allegri forse non l’ha capito : Buffon ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe… : Allegri ha parlato dell’addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore “verbale” “In panchina ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con talenti da pallone d’oro. Gigi Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Pirlo domani dice addio: siete stati IL calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti!” Allegri ha salutato Buffon e Pirlo con un ...

Marotta 'Allegri? Nessuna criticità' : "La Juventus non è abituata a vendere i giocatori, li cede solo se loro chiedono di andare via - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Premium Sport - Ad oggi questi presupposti per Higuain e ...

Marotta "Allegri? Nessuna criticità" : "La Juventus non è abituata a vendere i giocatori, li cede solo se loro chiedono di andare via - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Premium Sport - Ad oggi questi presupposti per Higuain e ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Alpini - 91° adunata nazionale fra Allegria e tensione : Stamani anche a Bolzano appaiono scritte contro gli Alpini nella seconda giornata di adunata del corpo scandita da tre tentativi di sabotaggio su cui indagano Digos e Polfer. La pista privilegiata ...

Juventus - Allegri resterà solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...