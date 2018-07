All'Aeroporto D'Annunzio di Brescia crollo del traffico merci : Da Brescia rimbalzano i dati dell'emorragia che ha colpito l' Aeroporto di Montichiari , sotto controllo della veronese Catullo, ovvero nell'orbita di Save che a sua volta controlla quello scaligero, ...

DAll'Aeroporto di Genova in bus fino a Portofino : Teleborsa, - L'Aeroporto di Genova sempre più attento alle esigenze dei passeggeri che, utilizzando lo scalo ligure per un periodo di vacanze, devono raggiungere le località costiere. Da lunedì 16 ...

Egitto - forte esplosione vicino All’aeroporto de Il Cairo : Egitto, forte esplosione vicino all’aeroporto de Il Cairo Egitto, forte esplosione vicino all’aeroporto de Il Cairo Continua a leggere L'articolo Egitto, forte esplosione vicino all’aeroporto de Il Cairo proviene da NewsGo.

All'aeroporto di Bergamo la sosta si paga con Jiffy : SEA Società Esercizi Aeroportuali ha stretto un accordo con SIA e UBI Banca che consente di pagare con lo smartphone la sosta ai parcheggi P2 e P3 dell' aeroporto di Milano Bergamo , gestiti da ...

All'aeroporto di Bergamo parcheggio si paga anche col cellulare : Milano, 12 lug., askanews, - Da oggi la sosta presso i parcheggi P2 e P3 dello scalo aeroportuale di Orio al Serio, Bergamo,, gestiti da ViaMilano Parking, si può pagare utilizzando lo smartphone, ...

Aeroporto Taranto Grottaglie - mancano i treni e gli aerei e si pensa Allo spazio : ... come treni ed aerei, che ci impedisce di andare a trovare i nostri figli e parenti in Italia e nel mondo, con l'Aeroporto a 10 km dalla città di Taranto. Quindi mancano le infrastrutture necessarie ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino e in quale aeroporto? La data della presentazione Allo Juventus Stadium : Tutto pronto per l’approdo di Cristiano Ronaldo in casa juventina. Se ormai è stato ufficializzato il Colpo del Secolo per la società bianconera, campionessa d’Italia in carica, c’è solo da attendere l’arrivo nel Bel Paese del più forte giocatore del pianeta. Come è ben risaputo il portoghese al momento sta trascorrendo le meritate vacanze post Mondiale in terra greca, dove due giorni fa è stato raggiunto da Andrea ...

Guida autonoma - Ex dipendente Apple arrestato All'aeroporto : Le autorità statunitensi hanno accusato un ex dipendente della Apple di aver trafugato alcuni segreti industriali del programma di Guida autonoma nel quale era coinvolto. Xiaolang Zhang è stato arrestato dopo aver passato i controlli di sicurezza dell'aeroporto di San Jose mentre stava cercando di partire con un volo last-minute per la Cina.Documenti trafugati. Le indagini condotte dall'FBI hanno permesso di fermare Xialolang Zhang prima che ...

Incidente All’Aeroporto d’Abruzzo : chiuso per breve tempo - nessun ferito : Aeroporto d’Abruzzo chiuso temporaneamente a causa di un Incidente che ha coinvolto un Piper: ha avuto un problema a un motore e durante l’atterraggio ha rotto un carrello ed è finito fuori pista. Illesi gli occupanti del velivolo. Sul posto i Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e personale della Saga, la società che gestisce lo scalo. L'articolo Incidente all’Aeroporto d’Abruzzo: chiuso per breve tempo, nessun ferito ...

Aeroporto di Trapani - la soluzione si Allontana : Teleborsa, - L 'Aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi vede allontanarsi la soluzione dei problemi persistenti e che, pare di capire, troveranno soluzione solo in un'ottica di strategia comune ...

Passaporti biometrici All'Aeroporto di Venezia anche agli arrivi : A partire da oggi, 3 luglio, anche i possessori di Passaporti biometrici australiani e della Corea del Sud , purché maggiori di 14 anni, , in partenza e in arrivo all' Aeroporto Marco Polo di Venezia ,...

Mondiali Russia 2018 - il PortogAllo All’aeroporto di Zhukovsky : Cristiano Ronaldo scuro in volto [FOTO] : Mondiali Russia 2018, la competizione continua a regalare emozioni e colpi di scena, in particolar modo eliminazione da parte della Spagna contro contro la Russia. Ma anche nelle prime partite grosse emozioni, in particolar modo eliminazione di Argentina e Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni ko contro l’Uruguay, la squadra all’aeroporto di Zhukovsky, Cristiano Ronaldo scuro in volto. In alto la fotogallery.